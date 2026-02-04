© Foto: Dall-ESantander treibt seine US-Expansion mit der Übernahme von Webster voran, legt starke Ergebnisse vor und kündigt umfangreiche Aktienrückkäufe an.Die Aktie von Banco Santander ist am Mittwochmorgen um rund 4,7 Prozent gefallen, nachdem das Institut angekündigt hatte, den US-Regionalbanker Webster Financial für rund 12,2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die Papiere von Webster hingegen schlossen zuletzt 9 Prozent im Plus bei 71,95 US-Dollar. Der Markt reagierte damit auf einen der größten Bankendeals der vergangenen Monate - trotz besser als erwarteter Quartalszahlen und eines neuen, milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms. Aggressiver Vorstoß in den US-Markt Durch den Zusammenschluss …Den vollständigen Artikel lesen
