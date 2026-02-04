Frankfurt - Die Kryptowährung Bitcoin konnte im Verlauf der letzten Woche den Verkaufsdruck nicht abschütteln. Mittlerweile hat die «Krypto-Leitwährung» alle Gewinne seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump wieder eingebüsst. Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei rund 76'105 Dollar und damit im Vergleich zur Vorwoche satte 14,5 Prozent tiefer. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 1,52 Billionen Dollar nach 1,78 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
