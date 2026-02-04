Nach dem tollen Lauf der Bayer-Aktie seit Anfang November, der in 2026 mit einem Kursplus von knapp 20% seine Fortsetzung findet, stellt sich die Frage: Wird die Luft jetzt dünner oder kann es noch höher gehen? Eine gute Nachricht Bayer-Aktionäre, in den vergangenen Jahren oft leidgeprüft, durften sich am gestrigen Dienstag über eine gute Nachricht freuen: Das Krebsmedikament Nubeqa ist in China nun auch in einer dritten Indikation zugelassen worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de