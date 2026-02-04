ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,45 auf 6,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ignacio Cerezo am Dienstagmittag nach der Auswertung des Businessplans der Italiener. Die Wachstumsziele seien entscheidend für die Neubewertung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000072618
