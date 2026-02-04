Datum der Anmeldung:
30.01.2026
Aktenzeichen:
B8-29/26
Unternehmen:
Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst; NaturEnergy Nord GmbH & Co. KG, Osnabrück; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens sowie Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die Windpark Hasbergen GmbH & Co. KG, Eggolsheim
Produktmärkte:
Direktvermarktung EEG-Strom, Elektromobilität, Energieliefer-Contracting, Energieversorgung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Ladeinfrastruktur (Ladesäulen und Wallboxen), Projektierung und Realisierung von Windenergieanlagen, Strom- und Gasvertrieb, Stromgroßhandel
