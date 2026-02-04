Teleprompter, geskriptete Präsentation und Imagefilme: Bei seiner letzten Präsentation der Jahresergebnisse (2025er-Zahlen) als amtierender CEO der OMV AG wollte Alfred (Stern) offensichtlich nichts dem Zufall überlassen. Die Journalisten durften auch nur schriftliche Fragen einreichen, kritisch nachfragen war praktisch nicht möglich. Auch so kann man sich aus der Affäre ziehen. So präsentierte der Noch-CEO (sein Mandat läuft bis Ende August 2026) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer