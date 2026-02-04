Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 4 février 2026) - Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) (« QIMC » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu un avis d'approbation du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse concernant sa demande d'avis de forage pour le projet Eatonville, situé dans la région de West Advocate, en Nouvelle-Écosse.

La réception de l'avis d'approbation permet à la Société de poursuivre son programme de forage de phase 1 prévu à Eatonville, marquant ainsi la transition entre l'exploration en surface et les activités de forage souterrain. Cette approbation représente l'achèvement de l'étape d'obtention des permis requis pour le programme de phase 1 à Eatonville.

« Il s'agit d'un moment crucial pour QIMC », a déclaré John Karagiannidis, PDG de la société. « Notre objectif n'est pas un succès ponctuel, mais un modèle reproductible: soumettre des avis, mobiliser, forer, développer et étendre. Eatonville est le premier projet, suivi de Bennett Hill. »

Cela marque un tournant opérationnel majeur alors que la société poursuit son programme initial de forage de trois puits. Ce programme représente une étape importante dans la stratégie de QIMC en matière de répétabilité, de livrabilité et de développement, conçue pour valider techniquement un parcours rationalisé, de la soumission des avis au forage actif et aux résultats souterrains, y compris les voies d'advection et les accumulations.

Cette réalisation souligne à la fois la stratégie axée sur l'exécution de QIMC et l'engagement de la province de Nouvelle-Écosse à rationaliser ses processus afin de soutenir un développement responsable des ressources.

Le PDG John Karagiannidis a ajouté: « Nous remercions le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour le traitement rapide et professionnel de nos avis concernant Eatonville. Sa réactivité envoie un message fort aux investisseurs du monde entier, leur indiquant que la Nouvelle-Écosse est ouverte aux affaires, prend au sérieux la sécurité énergétique et s'engage en faveur de la croissance économique. »

L'objectif du programme Eatonville est d'établir un modèle de développement évolutif pouvant être reproduit de manière systématique dans plusieurs juridictions, notamment en Nouvelle-Écosse, au Québec-Ontario et au Minnesota. QIMC contrôle des terrains à l'échelle du district situés le long du système de failles Cobequid en Nouvelle-Écosse, du graben de Témiscamingue au Québec et en Ontario, et de la chaîne Mesabi au Minnesota, offrant ainsi l'échelle géologique nécessaire pour soutenir des programmes de développement répétables de phase 1 et une expansion rapide du portefeuille.

Le premier avis réglementaire concernant les trois premiers trous de forage à Eatonville a été officiellement soumis le 23 janvier 2026, permettant à QIMC de passer immédiatement à la phase de forage actif. Ce programme représente la première phase d'une stratégie de développement plus large, rigoureuse et axée sur l'exécution, qui met l'accent sur la création de valeur disciplinée.

Points forts du programme de phase 1 à Eatonville

Programme initial de forage de trois trous

Cible les zones géologiques prioritaires identifiées grâce à l'échantillonnage du sol H2, aux mesures du radon-thoron et à la géophysique

Conçu pour générer des données exploitables et décisionnelles afin de soutenir le développement ultérieur et le forage de la phase 2

Les opérations de forage sont menées par Maritime Drilling, un entrepreneur régional reconnu qui possède une vaste expérience dans la région atlantique du Canada.

Suivi immédiat: Bennett Hill Phase 1

Parallèlement à Eatonville, QIMC confirme qu'un avis réglementaire distinct concernant le programme de forage de trois trous de la phase 1 du projet Bennett Hill, à East Advocate, a également été soumis récemment. Une fois le forage à Eatonville terminé, QIMC a l'intention de passer directement à Bennett Hill, afin de maintenir la continuité opérationnelle et de renforcer la stratégie d'exécution reproductible de la société.

« Les programmes consécutifs de phase 1 ne sont pas le fruit du hasard, ils sont intentionnels », a ajouté le PDG. « C'est ainsi que nous renforçons la confiance, réduisons les risques d'exécution et fournissons des catalyseurs cohérents au marché. »

« Notre stratégie est simple: continuer à forer et à produire des résultats », a poursuivi le PDG. « En enchaînant Eatonville et Bennett Hill, QIMC maximise son effet de levier opérationnel tout en fournissant un flux constant de catalyseurs d'exploration. »

« Nous ne sommes pas là pour attendre, nous sommes là pour agir », a conclu le PDG. « Eatonville et Bennett Hill marquent le début d'une campagne de forage de phase 1 rigoureuse et fondée sur des données en Nouvelle-Écosse. Grâce à l'alignement du gouvernement, à de solides partenariats locaux et à la poursuite des forages, QIMC entre dans une période de transformation. »

À propos de Québec Innovative Materials Corp. (QIMC)

Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) est une société d'exploration et de développement minier qui se consacre à l'exploitation du potentiel des ressources naturelles abondantes de l'Amérique du Nord. Avec des propriétés en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Minnesota (États-Unis), QIMC se spécialise dans l'exploration de gisements d'hydrogène blanc (naturel) et de silice à haute teneur.

QIMC s'engage en faveur du développement durable, de la gestion responsable de l'environnement et de l'innovation, dans le but de soutenir des solutions énergétiques propres pour une économie axée sur l'IA et neutre en carbone.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Avertissement réglementaire

Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse et n'ont approuvé ou désapprouvé son contenu.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus.

Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel » et des expressions similaires, ou par des déclarations selon lesquelles des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient se produire » ou « devraient se produire ».

Bien que la société estime que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont raisonnables à la date de celui-ci, ces informations sont susceptibles de changer et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats futurs. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/282644

Source: Quebec Innovative Materials Corp.