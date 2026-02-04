Die Inflationsrate in der Eurozone sinkt im Januar der vorläufigen Schätzung zufolge von 1.9 % auf 1.7 %. Der Rückgang ist vor allem den im Jahresvergleich niedrigeren Energiepreisen zu verdanken. Sie fielen gegenüber dem Vorjahresmonat um 4.1 %. In Anbetracht aktuell gestiegener Benzin- und Dieselpreise mag dies verwundern, doch im Vorjahresmonat waren die Energiepreise noch deutlicher gestiegen. Dieser Basiseffekt dämpft nun die Preisentwicklung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
