Eine Abschwächung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wäre ein klimapolitischer Rückschritt und nicht verfassungskonform. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten der Kanzlei Rechtsanwälte Günther im Auftrag von Greenpeace und dem Projekt Gaswende. Laut dem Rechtsgutachten der Kanzlei Günther würden die aktuell diskutierten Änderungen am GEG gegen das im Grundgesetz verankerte Klimaschutzgebot (Art. 20a GG) verstoßen und zugleich den Schutz von Verbraucher:innen massiv schwächen. Die Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver