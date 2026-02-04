Der US-amerikanische Pharma-Riese Eli Lilly hat die Erwartungen an das vierte Quartal klar übertroffen. Und auch bei der Prognose liegt das Unternehmen deutlich über den Markterwartungen. In einer ersten Reaktion schnellt die Aktie des großen Wettbewerbers von Novo Nordisk um gut acht Prozent nach oben.Im vierten Quartal stiegen die Erlöse um knackige 43 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar (Schätzung: 18,0 Milliarden Dollar). Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte im Berichtszeitraum in einer ähnlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
