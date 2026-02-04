In einem Bieterkampf mit Novo Nordisk hat sich Pfizer die Dienste der Biotech-Gesellschaft Metsera gesichert. Für sich zu zehn Milliarden Dollar ein teurer (Wieder)-Einstieg in den wachstumsstarken Adipositas-Markt, in dem inzwischen der US-Wettbewerber Eli Lilly den Ton angibt. Doch der Markt hat seine Zweifel.Denn trotz besser als erwarteter Zahlen zum vierten Quartal und der Bestätigung der bereits im Dezember formulierten Prognose schloss das Papier von Pfizer am Dienstag gut 3,3 Prozent tiefer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
