Im Angebot sind entweder ein 100-prozentiger Tolling-Vertrag oder eine partielle Vereinbarung mit marktpreisabhängiger Komponente. The Mobility House übernimmt die marktübergreifende Optimierung und Vermarktung der Großspeicher. The Mobility House Energy und die Electrohold Group bieten künftig ein bankfähiges Tolling-Modell für Batteriespeicher in Deutschland an. Dabei übernimmt The Mobility House (TMH) die Optimierung und Vermarktung der Systeme, während die Electrohold Group die finanzielle Absicherung des Angebots gewährleistet. Das neue Angebot sei eine Reaktion auf die steigenden Marktrisiken
