Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Mittwochmittag zu seiner Reise in die Golfregion aufgebrochen. Der Besuch soll nach Angaben der Bundesregierung der "Stärkung und Vertiefung" der Partnerschaften in der Region dienen.



Merz wird am Mittwochabend zunächst Gespräche in Saudi-Arabien führen. Für Donnerstag und Freitag sind weitere Termine in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgesehen. Am Freitagabend will der Kanzler dann zurück in Deutschland sein.



Merz ist kurz nach Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Saudi-Arabien, die mit einer großen Wirtschaftsdelegation vor Ort war. Gemeinsam mit dem saudi-arabischen Energieminister Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz unterzeichnete sie unter anderem ein Memorandum of Understanding (MoU) zu einer verstärkten Kooperation zwischen den beiden Ministerien im Energiesektor.



Auch für Merz dürfte das Thema Wirtschaft bei der Reise Priorität haben. Nach Angaben der Bundesregierung will er aber auch das Thema Menschenrechte ansprechen.





