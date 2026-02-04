Nvidia ist die Nummer eins der Chiphersteller. In Sachen KI-Inferenz sieht OpenAI aber noch Luft nach oben und geht mit anderen Anbietern ins Gespräch. Gerät dadurch eine Milliardeninvestition ins Wanken? Ursprünglich plante der Chiphersteller Nvidia, bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren. Wie Reuters berichtet, ist dieses Vorhaben allerdings ins Stocken geraten. Der Grund: Der Anbieter von ChatGPT ist offenbar mit einigen der neuesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n