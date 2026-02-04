Die Bürgerwerke, ein Verbund von über 125 Bürger-Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland, führen den neuen dynamischen Stromtarif "BürgerÖkostrom flex' ein. Der Tarif richtet sich an Haushalte mit einem intelligenten Messsystem, also mit Smart-Meter-Gateway. Dieses liefert die Verbrauchsdaten viertelstundengenau an den Stromanbieter. Auf dieser Basis können die Börsen-Strompreise direkt an die Kund:innen weitergegeben werden. Besonders günstig sind die Preise dann, wenn die Sonne scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
