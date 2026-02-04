Die K2 InsertionRail kann nun direkt auf BasicClips montiert werden. Mit dieser neuen Kombination bestehender Produkte bietet K2 Systems nach eigenen Angaben eine neue Variante für die PV-Montage auf Trapezblech-Dächern. Die Module lassen sich anschließend ohne zusätzliche Modulklemmen einhängen, was laut K2 Zeit spart. Gleichzeitig weist der Gestellspezialist K2 Systems auf die optisch geschlossene Oberfläche hin, die bei einer PV-Montage auf Trapezblech auch hohe ästhetische Ansprüche erfülle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
