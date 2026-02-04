Anzeige
WKN: A4214T | ISIN: AT100ASTA001 | Ticker-Symbol: 1AST
Xetra
04.02.26 | 15:13
41,850 Euro
+4,62 % +1,850
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,95042,00015:29
42,00042,05015:28
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.