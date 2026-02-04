SMA bringt mit dem "Storage XL Package" ein neues gewerbliches Speichersystem auf den Markt. Das System kombiniert LFP-Batterien, integrierte Sicherheitsfunktionen und Cyberzertifizierungen mit skalierbarer Leistung und Energiemanagement für Eigenverbrauch und Lastspitzenkappung. Der Marktstart in Europa ist für das zweite Quartal 2026 geplant. SMA bringt mit dem SMA Storage XL Package ein neues Speichersystem auf den Markt, das vordergründig an Gewerbeinstallationen gerichtet ist. Der Marktstart ist für das zweite Quartal 2026 in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern geplant. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
