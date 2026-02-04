Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 18.02.2026 um 13:30 CET einen Online-Roundtable mit Markus Dränert (CEO) und Petra Stappenbeck (CFO). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-02-18-13-30/ISHA-GRzur Verfügung gestellt.
© 2026 mwb research