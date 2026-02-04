Wasserburg am Bodensee (ots) -Manfred (59) ist jemand, bei dem vieles zusammenpasst. Der Schwimmbadbauer hat sich über Jahrzehnte ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ist glücklich verheiratet, Autoliebhaber - und offenbar ein Mensch, der vom Glück verfolgt wird. Nun darf er sich über einen BMW M5 Touring und zusätzlich 50.000 Euro in bar freuen.Beruflich steht Manfred für Planung, Präzision und Millimeterarbeit. Vom Whirlpool bis zum Stadtbad realisiert er Projekte, bei denen nichts dem Zufall überlassen wird. Lotterien spielten für ihn lange keine Rolle - bis er auf eine Omaze-Werbung stieß und spontan teilnahm. "Ich habe nach über 40 Jahren zum ersten Mal wieder ein Los gekauft - und dann direkt gewonnen", sagt er.Eigentlich hatte Manfred dabei ein anderes Ziel im Blick. "Ich wollte das Haus in Oberbayern als Rückzugsort - und gewinne stattdessen ein Auto", erzählt er lachend. Als die Abbuchung für das Omaze-Los auf der Kreditkartenabrechnung erschien, sorgte das zunächst für Verwunderung. "Meine Frau sah die Rechnung und fragte verdutzt: 'Was hast Du denn da gekauft?'", erinnert er sich.Der Anruf von Omaze kam völlig unerwartet. Die Hausverlosung hatte Manfred innerlich bereits abgeschrieben. "Für mich war das Thema erledigt. Und dann heißt es plötzlich: BMW M5 Touring und 50.000 Euro in bar. Da dachte ich nur: Das ist der Hammer!"Dass ausgerechnet ein BMW Teil dieser Geschichte ist, passt ins Bild. Manfred ist leidenschaftlicher Autofan. Als der neue M5 schließlich vor seiner Tür parkte, kommentierte er schmunzelnd: "Meine Frau sagt manchmal, ich hätte ein besonderes Talent dafür, vom Glück verfolgt zu werden. Könnte stimmen, oder?"Der Gewinn: ein BMW M5 Touring (Modelljahr 2025) mit Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang und 8-Gang-Automatik - Systemleistung 535 kW / 728 PS (V8 Biturbo plus E-Motor), der in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. "Ein beeindruckendes Auto, das perfekt zu mir passt", sagt Manfred, der den Wagen sofort getestet hat. Für ihn steht fest: Der BMW bleibt. "Ich habe nicht wegen des Geldes mitgespielt, sondern wegen der Spende für Die Arche. Da macht Omaze einen großartigen Job."Nächste Chance auf den TraumgewinnOmaze verlost aktuell ein Penthouse mit Dachgarten in Berlin im Wert von über 2.800.000 Euro plus 100.000 Euro Startkapital in bar.Die Immobilie befindet sich in Berlin-Friedrichshain und bietet unter anderem drei Schlafzimmer, rund 280 Quadratmeter Wohnfläche sowie ein Heimkino.Eine Teilnahme ist bis zum 22. Februar 2026 (23:59 Uhr) möglich; die Ziehung findet am 24. Februar 2026 statt.Mit jedem Los wird gleichzeitig Die Arche unterstützt.Weitere Informationen unter omaze.de.Pressekontakt:i.groemminger@wmp-ag.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6210499