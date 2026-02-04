Gemeinsam mit seinem Logistikpartner LC3 Trasporti startet der Möbelkonzern Ikea einen Vorstoß für einen CO2-freien Straßengüterverkehr in Italien. Bis zum dritten Quartal 2026 wollen beide Partner eine Flotte mit mehr als zehn E-Lkw des Modells eActros 600 aufbauen - zwei davon sind schon im Einsatz. Der Name LC3 Trasporti fällt dabei schon zum zweiten Mal im Zusammenhang mit dem eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks: Die Spedition war im Mai 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
