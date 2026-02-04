Die Absichtserklärung sieht die Realisierung von Projekten in Deutschland mit mehr als 100 Megawatt im Jahr vor. Der Baubeginn für das erste gemeinsame Photovoltaik-Projekt, das unter die neue Vereinbarung fällt, ist noch für das erste Halbjahr geplant. RP Global und Maxsolar haben eine Absichtserklärung (MoU) zur Entwicklung und Realisierung von großen Photovoltaik-Projekten und Batteriespeichern in Deutschland geschlossen. Dabei gehe es um eine langfristige Zusammenarbeit, mit der jährlich Anlagen mit mehr als 100 Megawatt Leistung umgesetzt werden sollen, teilten die Unternehmen am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland