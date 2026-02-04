Wallisellen - Die Prognosen von Allianz Trade, dem führenden Kreditversicherer haben sich bestätigt. Die weltweiten Unternehmensinsolvenzen sind 2025 um +6 % gestiegen, obwohl sie bereits vorher auf einem hohen Niveau lagen. Und der Trend hält wohl auch 2026 an, bevor 2027 ein leichter Rückgang erwartet wird. Die Schweiz ist bei den unrühmlichen Spitzenreitern dabei und zeigt einen Zuwachs von +40 %, was 3400 Firmenpleiten entspricht. «Leider führt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab