Der Flexibilitätsvermarkter Esforin testet gemeinsam mit dem KI-Startup 1Alpha und Forschern der Technische Universität München eine künstliche Intelligenz, die Preisbewegungen an den Strommärkten früher erkennen soll. Steuert eine künstliche Intelligenz bald das Handelsgeschehen an der Strombörse? Noch nicht ganz - aber einen ersten Schritt in diese Richtung macht jetzt der Flexibilitätsvermarkter Esforin. Gemeinsam mit dem KI-Startup 1Alpha, einer Ausgründung von Professor Alois Knoll, der an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für Robotik, künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
