Trotz einer enttäuschenden Prognose für 2026 ist die Aktie des amerikanischen Pharma-Konzerns Merck & Co auf ein frisches 52-Wochen-Hoch geklettert. Anleger schöpfen frisches Vertrauen in die Strategie des Unternehmens, dass die Umsatzlücke, die der Top-Seller Keytruda in wenigen Jahren hinterlassen wird, geschlossen werden kann.Nicht zuletzt ist es das gute Händchen in Sachen M&A, dass Merck & Co in den zurückliegenden Jahren bewiesen hat. Vor allem die Akquisition von Acceleron Pharma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
