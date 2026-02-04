Baar - Der globale Innovations-Wettbewerb Red Bull Basement kommt 2026 mit der 7. Ausgabe zurück. Junge Visionärinnen und Visionäre reichen hier Ideen ein, die das Potenzial haben, die Welt nachhaltig zu verbessern. Die Anmeldung via KI-gestützten Tools ist ab sofort eröffnet. Die vielversprechendsten Ideen des Landes dürfen am Mittwoch, 6. Mai in Luzern einer namhaften Jury vorgestellt werden. Wer dort überzeugt, reist im Juni ans Weltfinale im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
