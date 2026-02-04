10.000 Grafikprozessoren arbeiten für deutsche Firmen, Start-ups und die Wissenschaft - mit Ökostrom und Hightech-Kühlung. Was steckt hinter der neuen KI-Fabrik in München? Die Deutsche Telekom hat ihre erste große KI-Fabrik in München in Betrieb genommen. Die Großanlage in der Nähe des englischen Gartens sei die Basis für innovative Geschäftsmodelle für die Industrie, Startups und den Staat, sagte Konzernchef Timotheus Höttges. Das Gemeinschaftsprojekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n