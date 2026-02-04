Der R+V Resilienz-Report 2026 zeigt, dass der deutsche Mittelstand zunehmend mit Sorge in die Zukunft blickt.
Demnach hat das Vertrauen in die eigene Widerstandsfähigkeit seit 2024 deutlich nachgelassen. 29 Prozent der befragten Führungskräfte machen sich große Sorgen um die Zukunft ihres Unternehmens, zwei Jahre zuvor waren es noch 17 Prozent. Gleichzeitig halten viele die gesamtwirtschaftliche Lage für kritisch: 69 Prozent der Führungskräfte und 72 Prozent der Beschäftigten sehen die deutsche Wirtschaft als stark krisengefährdet an. Zwar reagieren viele Unternehmen auf die wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
