PayPal: Neuer Chef, altes Problem?
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|35,350
|35,380
|16:52
|35,080
|35,130
|16:35
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:38
|Eilmeldung am Abend: PAYPAL HOLDINGS INC stürzt brutal ab!
|16:31
|SCHOCKMELDUNG: Paypal unter Druck - droht jetzt der nächste Absturz? - sofort prüfen!
|16:30
|PayPal stock price target slashed by RBC Capital amid CEO change
|16:21
|Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend
|16:18
|This PayPal Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PAYPAL HOLDINGS INC
|35,080
|-0,90 %