Positive Impulse aus dem KI-Sektor haben die US-Börsen am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart wieder nach oben geführt. Gleichzeitig hielten sich viele Anleger vor der für die Nacht angekündigten Rede von Präsident Donald Trump zurück, von der sie Hinweise auf die künftige Zollpolitik erwarten.Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 49.174,50 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,09 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär