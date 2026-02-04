Novo Nordisk: Abnehmspritze - Preise fallen!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|40,780
|40,810
|16:53
|40,880
|40,910
|16:28
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:42
|Novo Nordisk stock falls as BMO reiterates Market Perform on soft 2026 guidance
|16:39
|Kampf um Gewichtssenker: Lilly glänzt anders als Novo mit Prognose
|Indianapolis/Basgvaerd - Im Milliardengeschäft mit Gewichtssenkern läuft der US-Pharmakonzern Lilly seinem direkten Konkurrenten Novo Nordisk aus Dänemark immer weiter davon. Die Amerikaner glänzten...
|16:38
|Eilmeldung am Abend: NOVO NORDISK A/S bricht dramatisch ein!
|16:37
|ROUNDUP/Aktien New York: KI-Thema belastet viele Tech-Werte - Dow jedoch im Plus
| NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Blick auf den Technologiesektor halten sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch weiter zurück. Von einer Erholung gab es im frühen Handel beim Nasdaq 100, der am Vortag...
|16:31
|EILMELDUNG: Novo nordisk bricht weg - droht ein größerer Rückschlag? - jetzt handeln!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NOVO NORDISK A/S
|40,910
|-4,16 %