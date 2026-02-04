EQS Stimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 3.2.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: ASTA Energy Solutions AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Makra GmbH
5. Datum der Schwellenberührung: 30.1.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Vor dem Börsegang der ASTA Energy Solutions AG hielt DDr. Michael Tojner insgesamt indirekt 100% der Stimmrechte der Gesellschaft. Nach dem Börsegang hält DDr. Michael Tojner nunmehr indirekt über die Makra GmbH (40,45%) sowie über die ETV Montana Tech Holding GmbH (14,23%) (unter Zwischenschaltung der Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH) insgesamt 54,68% (das entspricht in Summe 7.784.307 Aktien) der Stimmrechte an der ASTA Energy Solutions AG.
Gleichzeitig ist ETV Montana Tech Holding GmbH berechtigt, die im Rahmen der Greenshoe-Wertpapierleihe verliehenen 841.693 Aktien zurückzuerhalten. Dadurch würden sich die Stimmrechte auf 60,59% (indirekt) erhöhen.
04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2271526 04.02.2026 CET/CEST