Tesla bekommt sein deutsches Werk in Grünheide nicht wie geplant auf Volllast. Das zeiegn Zahlen, die jetzt der "Spiegel" verögffentlichte. Demnach bleibt die Produktion hinter den Erwartungen zurück, wichtige Modelle verzögern sich. Damit wöächst der Druck auf Umsatz, Margen - und den Aktienkurs. Tesla hat offenbar ernthafte Probleme, seine Fertigungsziele im brandenburgischen Werk Grünheide zu erreichen. Statt die Produktion wie vorgesehen schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
