Zürich - Nach einem schwachen Start hat der Schweizer Aktienmarkt am späten Mittwochvormittag an Fahrt aufgenommen und zieht nun deutlich nach oben. Eine Reihe von Zyklikern und die Versicherer ziehen den Leitindex SMI nach oben. Gerüchte über eine Lockerung des EU-Emissionshandelsregime hatten bei Industrieunternehmen, die davon profitieren würden, für einen Kursschub gesorgt. Auf der anderen Seite sacken die Holcim-Titel deshalb in den Keller. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
