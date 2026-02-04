Berlin - Tausenden von geflüchteten Menschen ist derzeit der Zugang zu Integrationskursen versperrt, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihnen keine Berechtigung mehr ausstellt - in der Zuständigkeit von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Migrations- und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), tritt diesem Kurs in der "Frankfurter Rundschau" energisch entgegen.



"Gerade jetzt, wo in vielen Branchen Arbeitskräfte fehlen, ist es unverantwortlich, Menschen beim Zugang zu Sprache und Arbeit auszubremsen", sagte die hessische SPD-Politikerin der "Frankfurter Rundschau" (Donnerstagsausgabe). "Natürlich müssen Haushaltsfragen geprüft werden, aber wer hier kürzt, nimmt langsamere Integration billigend in Kauf. Das ist gesellschaftspolitisch falsch und für den Arbeitsmarkt fatal."



Die "Frankfurter Rundschau" hatte am Mittwoch berichtet, dass der Bund die Integrationskurse für Zugewanderte beschneidet - ohne Ankündigung, Erklärung oder Rücksichtnahme auf schwere Verwerfungen bei den Trägern. Pawlik nannte die Kurse einen "zentralen Pfeiler gelingender Integration" und sagte: "Wenn wir Integration ernst meinen, dürfen wir motivierte Menschen nicht warten lassen. Wer nach Deutschland kommt, soll zügig an Integrations- und Sprachkursen teilnehmen können, viele Menschen aus der Ukraine und der EU wollen genau das." Die Kurse ermöglichten es Menschen, Deutsch zu lernen, sich im Alltag zurechtzufinden und schneller eine Arbeit aufzunehmen.





