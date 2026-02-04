Gestern noch gefeiert, heute zerlegt: Palantir sackt kurz nach Handelseröffnung in den USA rund 10 Prozent auf 142 Dollar ab, bevor es eine leichte Gegenbewegung gibt. Damit ist der komplette Vortagesgewinn von 6,8 Prozent wieder weg. Bereits gestern hatte die Aktie nach den Zahlen vom Montagabend zudem zeitweise deutlich höher gestanden, die Gewinne aber nur teilweise halten können. Was steckt dahinter?Der Abverkauf kommt mit Wucht. Gestern litten bereits viele Software-Aktien. Nun trifft es auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
