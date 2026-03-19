© Foto: DALL-EEin Deal mit Sprengkraft: Nvidia und Palantir Technologies bringen ein souveränes KI-Betriebssystem an den Start und könnten damit den Markt für staatliche und industrielle KI grundlegend verändern. Es gibt Ankündigungen, die im Nachrichtenstrom fast untergehen und doch das Potenzial haben, ganze Märkte neu zu ordnen. Genau dazu gehört die neue Partnerschaft zwischen Nvidia und Palantir. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein vorkonfiguriertes, schlüsselfertiges KI-Betriebssystem bereitstellen, das Kunden eine vollständig kontrollierte, produktionsreife Infrastruktur ermöglicht. Im Kern geht es um ein Thema, das aktuell für Regierungen, Militärs und Großkonzerne oberste Priorität hat: …Den vollständigen Artikel lesen
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