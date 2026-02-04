Die Übernahme von ACSM zu 169 Mio. €, einem spanischen Anbieter von Lösungen für die Installation von Unterseekabeln, macht Sinn. ACSM übernimmt dabei Aufgaben wie Unterwasservermessung, Routenplanung und die Vorbereitung des Meeresbodens. Die Übernahme erfolgt zu einem deutlich niedrigeren EBITDA-Multiple (6,6), als Prysmian selbst bewertet wird. Prysmian erhält mit einem Auftrag über 2,3 Mrd. € für einen britischen Interconnector noch höhere Visbilität. Der Auftragsbestand der Transmission-Einheit lag im dritten Quartal 2025 bei etwa 16 Mrd. €, was rund dem Fünffachen der Umsätze der letzten zwölf Monate entspricht.
