Die branchenweite Anerkennung zum dritten Mal in Folge unterstreicht das "Clinician-First"-Engagement von AGFA HealthCare und seine Führungsrolle bei der Schaffung vernetzter, leistungsstarker Bildgebungsumgebungen

MORTSEL, BE / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / AGFA HealthCare gab heute bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten in drei Enterprise Imaging-Segmenten zum Best in KLAS 2026 gekürt wurde und zwei dieser Auszeichnungen zum zweiten Mal in Folge erhielt. Dies unterstreicht die anhaltende Führungsposition des Unternehmens bei der Bereitstellung von klinikorientierten Bildgebungslösungen, denen Gesundheitsorganisationen weltweit vertrauen.

Die Auszeichnung erfolgt zeitgleich mit dem 30-jährigen Jubiläum von KLAS Research, das seit drei Jahrzehnten die Stimme von Gesundheitsdienstleistern durch unabhängige, datengestützte Erkenntnisse verstärkt.

Die Best in KLAS-Auszeichnungen für AGFA HealthCare spiegeln die hohe Kundenzufriedenheit mit der Enterprise Imaging-Plattform wider, die entwickelt wurde, um medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, ihren klinischen Arbeitsfluss beizubehalten, die Komplexität der Bildgebungs-Workflows zu reduzieren und durch einen vernetzten, leistungsstarken Zugriff auf Bilder und Daten eine sichere klinische Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Best in KLAS - Enterprise Imaging (Vereinigte Staaten)

- Enterprise Imaging für Radiologie: Platz 1 mit einer Bewertung von 93,2 % im PACS-Segment (klein - unter 300.000 Studien).

- XERO Viewer: Platz 1 mit einer Bewertung von 92,1 % im Segment Universal Viewer (Bildgebung) zum dritten Mal in Folge.

- Enterprise Imaging VNA: Platz 1 mit einer Bewertung von 89,8 % im Segment Vendor Neutral Archive (VNA) zum zweiten Mal in Folge.

"Die Anerkennung in drei Bereichen des Enterprise Imaging - darunter mehrere aufeinanderfolgende Auszeichnungen - ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer 'Clinician-First'-Strategie, die medizinisches Fachpersonal in den Mittelpunkt stellt", sagte Nathalie McCaughley, President von AGFA HealthCare. "Gesundheitsorganisationen vertrauen darauf, dass wir Bildgebungsumgebungen bereitstellen, die medizinisches Fachpersonal bei ihrer täglichen Arbeit wirklich unterstützen und es IT- und Klinikleitern ermöglichen, mit Zuversicht, Leistungsfähigkeit und Weitsicht zu arbeiten. Diese Anerkennung spiegelt die Stärke unserer Partnerschaften und unseren unerschütterlichen Fokus auf die Stärkung von Pflegeteams durch vernetzte, intelligente Bildgebung wider."

Adam Gale, CEO von KLAS Research, kommentierte die Auszeichnungen wie folgt:

"Die Gewinner des Best in KLAS-Preises haben sich im vergangenen Jahr das Vertrauen ihrer Kunden erarbeitet. Mit dieser Auszeichnung setzen sie in den kommenden Monaten Maßstäbe für Spitzenleistungen durch Partnerschaften im Bereich Gesundheitstechnologie und -dienstleistungen."

Monique Rasband, Global Vice President of Imaging bei KLAS Research, fügte hinzu:

"Die starke Leistung von AGFA HealthCare in mehreren Bereichen des Enterprise Imaging spiegelt das einheitliche Feedback der Kunden wider. Unternehmen erkennen den Wert von Lösungen, die Bildgebungsteams dabei helfen, heute effizient zu arbeiten, und gleichzeitig einen klaren Weg für zukünftiges Wachstum und Innovation aufzeigen."

Die Best in KLAS-Auszeichnungen basieren auf direktem Feedback von Gesundheitsdienstleistern und würdigen Anbieter, die durch Partnerschaft, Leistung und Reaktionsfähigkeit auf Kundenbedürfnisse stets hervorragende Leistungen erbringen.

AGFA HealthCare wird seine Best in KLAS-Auszeichnung während der HIMSS 2026 gemeinsam mit Kunden und Partnern feiern. Dies ist Teil seines kontinuierlichen Engagements für die Weiterentwicklung einer vernetzten, intelligenten und menschenzentrierten Bildgebung in großem Maßstab.

KLAS-Referenzen

- Übersicht über die Best in KLAS Awards: 2026 Best in KLAS Awards 2026: Software and Services Report

- Berichte zu Enterprise-Imaging-Segmenten: 2026 Best in KLAS Awards: Software and Services Report

Über AGFA HealthCare

Wir bei AGFA HealthCare wissen, dass das entscheidende Gleichgewicht zwischen klinischer Effizienz und hochwertiger Patientenversorgung bei der Erfahrung von medizinischem Fachpersonal beginnt. Wir wissen, wie wichtig es für medizinisches Fachpersonal ist, sich voll und ganz auf seine Fälle zu konzentrieren und seine gesamte Energie darauf zu verwenden, sichere und fundierte Diagnosen zu stellen. Aus diesem Grund haben wir unsere Enterprise Imaging-Plattform so konzipiert, dass sie alle Hindernisse beseitigt, die dem im Wege stehen. Wenn Ablenkungen verschwinden, wird Technologie zu einer Erweiterung des eigenen Denkprozesses, und das medizinische Fachpersonal verfügt über alles, was es benötigt, um seine Arbeit auf höchstem Niveau auszuführen. Das ist Leben im Fluss.

Diese Überzeugung prägt alles, was wir tun - geleitet von unserer Mission, unserer Vision und unseren Grundsätzen für die Kundenbetreuung, die darauf ausgerichtet sind, medizinisches Fachpersonal zu stärken und seine Erfahrungen zu verbessern.

AGFA HealthCare ist ein Unternehmen der Agfa-Gevaert Group. Nähere Informationen zu AGFA HealthCare finden Sie unter www.agfahealthcare.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

AGFA und der Agfa-Rhombus sind eingetragene Marken der Agfa-Gevaert N.V. Belgien oder ihrer Tochtergesellschaften. XERO ist eine eingetragene Marke von Agfa HealthCare N.V. Belgien oder deren Tochtergesellschaften. Alle hier enthaltenen Informationen dienen lediglich der Orientierung, und die Eigenschaften der in dieser Publikation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Für Informationen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. AGFA HealthCare ist bestrebt, möglichst genaue Informationen bereitzustellen, übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Druckfehler.

Über KLAS Research

KLAS Research ist ein führendes Unternehmen für IT-Daten und -Erkenntnisse im Gesundheitswesen, das sich der Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung durch die Stärkung der Stimme von Gesundheitsdienstleistern verschrieben hat. KLAS, das 2026 sein 30-jähriges Jubiläum feiert, bewertet die Leistung von Anbietern durch unabhängige Untersuchungen auf der Grundlage von direktem Kundenfeedback.

Best in KLAS ist eine eingetragene Marke von KLAS Research.

