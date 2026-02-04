Anzeige
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
04.02.26
04.02.26 | 18:27
281,05 Euro
-2,24 % -6,45
Alphabet: Vorschau Quartalszahlen - KI und Cloud im Fokus

Die anstehenden Quartalszahlen von Alphabet rücken die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Geschäft in den Mittelpunkt. Nach einem starken Vorquartal erwarten Investoren neue Hinweise darauf, ob sich die milliardenschweren Investitionen des Tech-Konzerns weiterhin in Wachstum übersetzen lassen. Besonders im Fokus stehen Fortschritte bei der Monetarisierung von KI in der Suche sowie die Dynamik von Google Cloud, die zuletzt mit kräftigen Zuwächsen überzeugte. Der Bericht könnte zeigen, ob Alphabet trotz steigender Kosten seine hohe Profitabilität verteidigen kann.

Gleichzeitig wächst die Spannung rund um Alphabets Investitionspläne für 2026. Analysten rechnen mit deutlich höheren Ausgaben, vor allem für KI-Infrastruktur - ein Signal für langfristige Ambitionen, aber auch ein potenzieller Belastungsfaktor für Margen. Investoren hoffen daher auf klare Aussagen zu Strategie, Produktpipeline und Werbeausblick. Die Zahlen gelten als wichtiger Gradmesser für die gesamte Tech-Branche und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

