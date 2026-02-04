Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Mittwoch auf der Stelle getreten. Angesichts der laufenden Berichtssaison hielten sich Marktteilnehmer zurück. «Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren», beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. «Zum einen bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt und zum anderen kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte.» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab