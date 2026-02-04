Seit November kam es in Mittelfranken wiederholt zu Einbrüchen in Solarparks, bei denen kupferhaltige Stringkabel entwendet wurden, teilweise bis zu 80 Kilometer in einzelnen Photovoltaik-Anlagen. Der Gesamtschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich. Nun nahm die Polizei sechs Tatverdächtige fest, die sich in Untersuchungshaft befinden. Seit November 2025 verzeichnete die Polizei in Mittelfranken immer wieder Einbrüche in Solarparks. Dabei ging es den Tätern jeweils um die kupferhalten Stringkabel der Photovoltaik-Anlagen. Nun gelang der Kriminalpolizei ein Ermittlungserfolg. Sie nahm Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
