The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.02.2026
ISIN Name
AU000000RUL2 RPMGLOBAL HOLDINGS LTD.
AU0000109910 CYCLONE METALS LTD.
AU0000136046 BASTION MINERALS LTD
AU0000308157 GLOBAL URANIUM+ENRICHMENT
CA67072Q1046 NUVISTA ENERGY LTD.
MX01GM1Z0019 GMEXICO TRANSP.,SAB DE CV
US82621A1043 SIEMENS ENERGY AG ADR/1
US9016431069 TWIN HOSPITALITY GROUP
US928563AC98 VMWARE 17/27
