Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 février/February 2026) - The common shares of Roxmore Resources Inc. will be delisted from the CSE at market close today, February 4, 2026.

The Issuer will continue to trade on the TSX Venture Exchange.

For further information please see the Issuer's news release.

_________________________________

Les actions ordinaires de Roxmore Resources Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 4 février 2026.

L'émetteur continuera à être négocié sur la Bourse de Croissance TSX.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 4 février/February 2026 Symbol(s)/Symbole(s) : RM

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)