Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat einen neuen Technologie-Leitfaden mit dem Titel: "Optimizing Power Delivery Networks for AI Servers in Next-Generation Data Centers." veröffentlicht. Der Leitfaden ist auf der Website des Unternehmens verfügbar und stellt spezifische Lösungen zur Optimierung des Stromversorgungsnetzes für KI-Server vor, die die Stromstabilität verbessern und Stromverluste in der gesamten Rechenzentrumsinfrastruktur reduzieren.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Technology guide to enhance power stability in AI-driven data centers

Der Leitfaden befasst sich mit dem rasanten Fortschritt und der zunehmenden Verbreitung von KI, einem Trend, der weltweit zur kontinuierlichen Einführung neuer Rechenzentren führt. Da die Branche zunehmend auf höhere Spannungen und eine höhere Gerätedichte setzt, ist aufgrund des damit verbundenen Anstiegs des Gesamtstromverbrauchs eine stabile Stromversorgung zu einem entscheidenden Geschäftsthema für Betreiber von Rechenzentren geworden. Daher konzentriert sich der Leitfaden auf die Auslegung von Stromkreisen für Rechenzentren und bietet einen detaillierten Überblick über Markttrends, neue Technologien im Bereich der Stromversorgung und die wichtigsten Herausforderungen, denen die Branche derzeit gegenübersteht.

Um Ingenieure und Konstrukteure zu unterstützen, bietet der Leitfaden einen Marktüberblick, der die Trends hinsichtlich Stromverbrauch und Technologie in Stromleitungen aufschlüsselt. Darüber hinaus befasst er sich mit den Herausforderungen des Marktes und möglichen Lösungen, indem er wichtige Aspekte der Stromleitungsplanung untersucht und erörtert, wie die Weiterentwicklung von Stromverteilungsarchitekturen zur Stabilisierung der Stromversorgung und zur Reduzierung von Verlusten beitragen kann.

Murata unterstützt diese architektonischen Verbesserungen mit einer breiten Produktpalette, die fortschrittliche und sich weiterentwickelnde Stromversorgungsmethoden abdeckt, darunter mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCC), Siliziumkondensatoren, Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Induktivitäten, Chip-Ferritperlen und Thermistoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Unterstützung in der Konstruktionsphase und setzt dabei fortschrittliche Analysetechnologien ein, um bei der Platzierung und Auswahl von Komponenten zu helfen. Mit einem robusten globalen Liefer- und Supportnetzwerk im Rücken liefert Murata weiterhin greifbaren Mehrwert, indem es Herausforderungen im Zusammenhang mit der Stromversorgung in Rechenzentren löst.

Um den technischen Leitfaden herunterzuladen, folgen Sie bitte diesem Link:

Optimizing Power Delivery Networks for AI Servers in Next-Generation Data Centers

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

