Erst die Erwartungen übertroffen, dann die Enttäuschung: Qualcomm hat nach Börsenschluss starke Quartalszahlen geliefert, aber mit dem Ausblick für schlechte Stimmung gesorgt. Die Aktie rutscht im nachbörslichen Handel rund 9 Prozent ab. Das passt ins Bild der Woche: Tech wird gnadenlos neu bewertet.Imregulären Handel lag Qualcomm nach 1,2 Prozent im Plus. Dann die Zahlen: Im abgelaufenen Quartal lag Qualcomm über den Erwartungen. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf rund 12,3 Milliarden Dollar. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär