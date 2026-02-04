Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Revolutionäre Entwicklung im Megatrend - Der KI-Durchbruch für Pflege und Sicherheit!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker-Symbol: FRE
Xetra
04.02.26 | 17:45
49,400 Euro
+0,84 % +0,410
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
49,08049,36023:00
49,00049,24022:00
ratgeberGELD.at
04.02.2026 23:09 Uhr
226 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Fresenius - FRE: Dax-Konzern mit Breakout-Setup!

Swingtrade JETZT?

Analysten erwarten für Fresenius (FRE) weiteres Wachstum in 2026, geben Kaufempfehlungen und nennen als Kursziel 57 EUR!

Fresenius (FRE) - ISIN DE0005785604

Rückblick: Ein Aufwärtstrend mit einem Halbjahresplus von circa 13 Prozent und die oberhalb der gleitenden Durchschnitte verlaufende Widerstandslinie bei 49.50 EUR prägen das Chartbild der Fresenius-Aktie. Im Vergleich zum Dax zeigte das Wertpapier zuletzt Relative Stärke und konnte die Kurslücke von Mitte Dezember schließen.

Fresenius-Aktie: Chart vom 04.02.2026 Kürzel: FRE Kurs: 49.475 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt könnte die Fresenius-Aktie bald die genannte Widerstandslinie überschreiten und damit ein Kaufsignal auslösen. Als Kursziel haben wir etwas unter 52 EUR markiert und liegen deutlich unter dem von den Analysten genannten Niveau.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Stop Loss unter der letzten Tageskerze haben wir ein recht enge Absicherung gewählt. Wenn die Fresenius-Aktie die Marke reißt, sollten wir es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen.

Meinung: Fresenius steuert auf solide Zahlen für das vierte Quartal 2025 zu, große Überraschungen erwartet niemand. Umsatz und bereinigtes EBIT sollen klar über Vorjahr liegen, was zeigt, dass der Konzern operativ wieder Tritt gefasst hat. Auch für 2026 rechnen Analysten mit weiterem Wachstum - beim Umsatz moderat, beim Ergebnis überproportional. Bewertet ist die Aktie dabei weiterhin eher günstig, vor allem im Branchenvergleich. Entsprechend bleiben die Experten optimistisch, sprechen Kaufempfehlungen aus und sehen noch Luft bis zum Kursziel 57 EUR. Unterm Strich: ein stabiler Wachstumspfad, der die Fresenius-Story wieder berechenbar macht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 27.59 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu Fresenius ist neutral.
  • Quellennachweis: https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=188026
  • Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.