Fresenius - FRE: Dax-Konzern mit Breakout-Setup!

Analysten erwarten für Fresenius (FRE) weiteres Wachstum in 2026, geben Kaufempfehlungen und nennen als Kursziel 57 EUR!

Fresenius (FRE) - ISIN DE0005785604

Rückblick: Ein Aufwärtstrend mit einem Halbjahresplus von circa 13 Prozent und die oberhalb der gleitenden Durchschnitte verlaufende Widerstandslinie bei 49.50 EUR prägen das Chartbild der Fresenius-Aktie. Im Vergleich zum Dax zeigte das Wertpapier zuletzt Relative Stärke und konnte die Kurslücke von Mitte Dezember schließen.

Fresenius-Aktie: Chart vom 04.02.2026 Kürzel: FRE Kurs: 49.475 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt könnte die Fresenius-Aktie bald die genannte Widerstandslinie überschreiten und damit ein Kaufsignal auslösen. Als Kursziel haben wir etwas unter 52 EUR markiert und liegen deutlich unter dem von den Analysten genannten Niveau.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Stop Loss unter der letzten Tageskerze haben wir ein recht enge Absicherung gewählt. Wenn die Fresenius-Aktie die Marke reißt, sollten wir es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen.

Meinung: Fresenius steuert auf solide Zahlen für das vierte Quartal 2025 zu, große Überraschungen erwartet niemand. Umsatz und bereinigtes EBIT sollen klar über Vorjahr liegen, was zeigt, dass der Konzern operativ wieder Tritt gefasst hat. Auch für 2026 rechnen Analysten mit weiterem Wachstum - beim Umsatz moderat, beim Ergebnis überproportional. Bewertet ist die Aktie dabei weiterhin eher günstig, vor allem im Branchenvergleich. Entsprechend bleiben die Experten optimistisch, sprechen Kaufempfehlungen aus und sehen noch Luft bis zum Kursziel 57 EUR. Unterm Strich: ein stabiler Wachstumspfad, der die Fresenius-Story wieder berechenbar macht.

Marktkapitalisierung: 27.59 Mrd. EUR

Meine Meinung zu Fresenius ist neutral.

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026

Autor: Thomas Canali

