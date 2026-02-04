

WASHINGTON (dpa-AFX) - AvalonBay Communities (AVB) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from last year



The company's earnings totaled $164.73 million, or $1.17 per share. This compares with $282.09 million, or $1.98 per share, last year.



AvalonBay Communities earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $164.73 Mln. vs. $282.09 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $1.98 last year.



-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.35 To $ 2.45



