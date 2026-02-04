NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2170 auf 2060 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern erste Indikationen zum Geschäftsjahr 2025 und den Umsätzen im Jahr 2026 gegeben habe. Die Umsatzprognose liege deutlich unter dem Konsens und die Aussagen zur Marge ließen ebenfalls ein deutlich unter dem Konsens liegendes operatives Ergebnis erwarten, schrieb sie. Lemarie rechnet daher mit einer negativen Kursreaktion am Donnerstag./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007030009