Der KI-Hype an den Weltbörsen hat in den vergangenen Monaten zweifellos etwas Schwung verloren. Nichtsdestotrotz ist und bleibt die Künstliche Intelligenz ein Mega-Trend, der die Welt verändern wird. Dies hat auch Alphabet erkannt und investiert daher in den kommenden Jahren noch aggressiver in Forschung und Entwicklung. Demnach stellte Alphabet allein für 2026 Ausgaben von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Ein Großteil der Mittel dürfte in den Ausbau von KI-Rechenzentren fließen. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär